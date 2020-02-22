Bekçi alımı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Son zamanların en çok ilgi gören meslekleri arasında yer alan bekçilik için hazırlanan adaylar, 2020 yılı başvurularının tarihini araştırmaya başladı. Geçtiğimiz yıl toplam 8 bin 242 bekçi alımı yapılmıştı. Bu alımlarda başarılı olamayanlar ile ilk defa başvuru yapacaklar Polis Akademisi'nden gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, 2020 bekçi alımı başvuruları başladı mı? Bekçilik şartları nedir? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...

2020 BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Bu yıl gerçekleştirilecek bekçi alımlarının ne zaman yapılacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Ancak, başvuruya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Polis Akademisi tarafından konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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