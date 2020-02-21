Sağlıkla ilgili bölümlerden mezun olan binlerce vatandaş alımlar Sağlık Bakanlığı personel alımını bekliyordu. Bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık tarafından 3 bin 762 hemşire alımı yapılacak. Bu kapsamda şimdi binlerce kişi Sağlık Bakanlığı 3 bin 762 hemşire alımı başvuruları hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 3 bin 762 hemşire alımı başvuru şartları nelerdir? İşte merak edilen bilgiler
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