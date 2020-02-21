Göç İdaresi sözleşmeli personel alımı şartları nedir? Göç İdaresi Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 5 adet mütercim pozisyonuna İngilizce dilinden sözlü sınav ile sözleşmeli personel alımı yapılacak. 3 yıla kadar olanlar için 4.041,60 TL, 3 yıldan 5 yıla kadar olanlar için 4.556,40 TL ve 5 yıldan fazla olanlar için ise 4.796,72 TL maaş verilecek. Peki, Göç İdaresi sözleşmeli personel alımı başvuru şartları nedir? Göç İdaresi başvuruları ne zaman başlıyor? İşte ayrıntılar...

GÖÇ İDARESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başvurular, Göç İdaresi'nin resmi internet adresi www.goc.gov.tr üzerinden İş Talep Formu ile 24 - 28 Şubat 2020 tarihleri arasında Genel Müdürlüğe yapılacak.

İş Talep Formu eksiksiz ve doğru bir şekilde bilgisayar ile doldurularak aday tarafından imzalandıktan sonra ilanda belirtilen diğer belgelerle birlikte Genel Müdürlüğün adresine elden veya posta yoluyla son başvuru tarihi mesai bitimine kadar teslim edilmesi veya ulaştırılması gerekiyor.

BAŞVURUAR NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Müracaatlar tamamlandıktan sonra adaylar 2018 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 70 ve üzeri KPSS puanı almış olmak kaydıyla en yüksek puana sahip adaydan başlanarak puan sıralamasına tabi tutulacak olup, ilan edilen pozisyon sayısının 5 (beş) katı kadar aday Giriş (Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazanacaktır.