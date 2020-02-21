Bugünkü
Takvim

Adayların gözü o tarihte! 27. dönem başvuruları başladı mı?

27. dönem başvuruları polis adayları tarafından yoğun şekilde araştırılmaya devam ediyor. (POMEM) 26. dönem sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi devam ederken yeni süreci bekleyenler ise başvuru tarihlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Polis olma hayali kuran vatandaşlar özellikle şu günlerde 27. dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. İşte POMEM genel başvuru şartları... POMEM aşamalarının genel hatlarıyla özeti sınavına girmek, İnternetten başvuru yapmak, ön sağlık elemesinden geçmek, fiziki yeterlilik parkurundan geçer not almak ve sözlü mülakata katılmaktır.

  • Memurlar
  • 21.02.2020 10:56
  •  - 
  • Son Güncelleme: 21.02.2020 11:13
ABONE OL
Adayların gözü o tarihte! 27. dönem POMEM başvuruları başladı mı?

Polis Akademisi Başkanlığı, POMEM bünyesinde yapılacak olan 27. dönem POMEM başvuruları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Polis olmak isteyen yüz binlerce aday Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan açıklamayı bekliyor. Bu kapsamda özellikle yeni yılın gelmesiyle birlikte 27. dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak sorusu hakkında araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Peki, EGM POMEM başvuru tarihi ve genel başvuru şartları nedir? İşte detaylar... Pomem açılımı Polis Meslek Eğitim Merkezi olan polis yetiştirme kurumunun kısaltılmış ismidir. 6 ay ve üzeri eğitim veren üniformalı ve yatılı polis okuludur. Bu okuldaki öğrencilerin tüm ihtiyaçları ve harçlıkları eğitimleri boyunca devlet tarafından karşılanmaktadır.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Memurlar Adayların gözü o tarihte! 27. dönem POMEM başvuruları başladı mı?
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri