Polis Akademisi Başkanlığı, POMEM bünyesinde yapılacak olan 27. dönem POMEM başvuruları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Polis olmak isteyen yüz binlerce aday Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan açıklamayı bekliyor. Bu kapsamda özellikle yeni yılın gelmesiyle birlikte 27. dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak sorusu hakkında araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Peki, EGM POMEM başvuru tarihi ve genel başvuru şartları nedir? İşte detaylar... Pomem açılımı Polis Meslek Eğitim Merkezi olan polis yetiştirme kurumunun kısaltılmış ismidir. 6 ay ve üzeri eğitim veren üniformalı ve yatılı polis okuludur. Bu okuldaki öğrencilerin tüm ihtiyaçları ve harçlıkları eğitimleri boyunca devlet tarafından karşılanmaktadır.

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