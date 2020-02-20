Yata yata para kazanın! 2 ay yatacak personel alımı! 98 bin TL maaş verilecek!

ESA 'dan bir açıklama yapıldı ve 2 ay boyunca yatacak 48 personel alımı yapılacağına yer verildi. 2 ay boyunca yatacak personellere 98 bin TL verilecek. İşte detaylar ve açıklama. ESA tarafından yapılan açıklamada söz konusu proje ile uzay yolculuklarının insan vücudu üzerindeki etkilerinin araştırılacağına yer verildi. Avrupa Uzay ajansı bu kapsamda bir dizi deneye imza atmaya hazırlanıyor.

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