TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Kimyasal Teknoloji Enstitüsünde yürütülmekte olan projelerde; özellikli kimyasal malzemelerin üretim proseslerinin geliştirilmesi ve pilot ölçekte üretim çalışmaları konusunda görevlendirilmek üzere 1 adet Araştırmacı ile 1 adet Teknisyen alımı yapılacak. Peki, TÜBİTAK AR-GE personeli alımı şartları nedir? TÜBİTAK personel alımı başvuru nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili detaylar...

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adayların başvuru yapabilmesi için www.mam.tubitak.gov.tr adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmaları gerekiyor. Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi zorunludur. Başvuruların en geç 12 Mart 2020 tarihine kadar yapılması gerekiyor.

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Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

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