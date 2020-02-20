Sağlık Bakanlığı tarafından 8 bin 844 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Sağlık Bakanlığı bin 91 ebe alımı yapacak. Ayrıca Sağlık Bakanlığı 3 bin 762'si hemşire, bin 91'i ebe ve 3 bin 476'sı sağlık teknisyeni-sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında istihdam edilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 3 bin 476 sağlık teknisyeni başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar

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