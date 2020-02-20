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sağlık teknisyeni, ve odyolog alımı yapacak!

2020 yılında tarafından 3 bin 476 sağlık teknisyeni alımı yapılacağı duyurulmuştu. Başvurular, 2020 tarihleri arasında yapılacak. Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve adresinden takip edilebilir. , Twitter hesabından sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin açıklama yaptı. Bu kapsamda şimdi binlerce kişi Sağlık Bakanlığı 3 bin 476 sağlık teknisyeni alımı başvuruları hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Sağlık Bakanlığı bin 91 alımı başvuru şartları nelerdir? İşte merak edilenler

  • Memurlar
  • 20.02.2020 17:04
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  • Son Güncelleme: 20.02.2020 17:04
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Sağlık Bakanlığı sağlık teknisyeni, ebe ve odyolog alımı yapacak!

Sağlık Bakanlığı tarafından 8 bin 844 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Sağlık Bakanlığı bin 91 ebe alımı yapacak. Ayrıca Sağlık Bakanlığı 3 bin 762'si hemşire, bin 91'i ebe ve 3 bin 476'sı sağlık teknisyeni-sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında istihdam edilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 3 bin 476 sağlık teknisyeni başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar

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