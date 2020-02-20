Sağlık Bakanlığı personel alımı sürecinde son viraja girildi. 3 bin 762'si hemşire, bin 91'i ebe ve 3 bin 476'sı sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere birçok kadroya yapılacak personel alımı tercihleri bugün sona eriyor. Tercih bildiriminde bulunan adaylar heyecan içinde sonuçları beklemeye başladı. Tercih yapamayan adayların bugün başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? KPSS 2020/4 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılıyor. Adayların bugün saat 23.59'a kadar tercihlerini yapıp ücretlerinin yatırmaları gerekiyor. 20 TL olan tercih ücreti için ödeme yerleri şu şekilde:

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

DETAYLAR BİR SONRAKİ SAYAFADA