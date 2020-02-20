2020 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından 3 bin 476 sağlık teknisyeni alımı yapılacağı duyurulmuştu. Başvurular, 14-20 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacak. Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin açıklama yaptı. Bu kapsamda şimdi binlerce kişi Sağlık Bakanlığı 3 bin 476 sağlık teknisyeni alımı başvuruları hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Sağlık Bakanlığı bin 91 ebe alımı başvuru şartları nelerdir? İşte merak edilenler

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