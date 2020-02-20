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personel alım başvuru şartları.... Sağlık Bakanlığı sağlık teknisyeni, ve odyolog alımı yapacak!

tarafından 8 bin 844 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Sağlık Bakanlığı bin 91 alımı yapacak. Ayrıca Sağlık Bakanlığı 3 bin 762'si hemşire, bin 91'i ebe ve 3 bin 476'sı sağlık teknisyeni-sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında edilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 3 bin 476 sağlık teknisyeni başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar

  • Memurlar
  • 21.02.2020 09:38
  •  - 
  • Son Güncelleme: 21.02.2020 09:38
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Sağlık Bakanlığı sağlık teknisyeni, ebe ve odyolog alımı yapacak!

2020 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından 3 bin 476 sağlık teknisyeni alımı yapılacağı duyurulmuştu. Başvurular, 14-20 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacak. Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin açıklama yaptı. Bu kapsamda şimdi binlerce kişi Sağlık Bakanlığı 3 bin 476 sağlık teknisyeni alımı başvuruları hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Sağlık Bakanlığı bin 91 ebe alımı başvuru şartları nelerdir? İşte merak edilenler

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