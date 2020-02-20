Özel Güvenlik sınav sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından geçtiğimiz hafta sınav soruları ve cevapları yayımlandı. Bu gelişmelerin ardından sonuçların açıklanacağı tarih gündeme geldi. Peki, Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? 86. Dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

86. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Son zamanlrın en çok ilgi gören meslekleri arasında yer alan Özel Güvenlik için adaylar heecan içinde. 86. Dönem kapsamında uygulanan Özel Güvenlik sınavının sonuçları 28 Şubat 2020 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden görüntülenebilecek.

86. DÖNEM ÖGG SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

Özel Güvenlik 86. Temel Eğitim ve 62. Yenileme Eğitimi Sınavı soru ve cevaplar açıklandı.

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