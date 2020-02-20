Bugünkü
Takvim

açıklandı mı? 86. Dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?

için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 86. Dönem Özel Güvenlik sınavına ilişkin soru ve cevapların erişime açılmasının ardından sonuçların hangi tarihte açıklanacağı belli oldu. Peki, ? 86. ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?

  • Memurlar
  • 20.02.2020 10:38
  •  - 
  • Son Güncelleme: 20.02.2020 10:38
ABONE OL
Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı?

Özel Güvenlik sınav sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından geçtiğimiz hafta sınav soruları ve cevapları yayımlandı. Bu gelişmelerin ardından sonuçların açıklanacağı tarih gündeme geldi. Peki, Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? 86. Dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

86. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Son zamanlrın en çok ilgi gören meslekleri arasında yer alan Özel Güvenlik için adaylar heecan içinde. 86. Dönem kapsamında uygulanan Özel Güvenlik sınavının sonuçları 28 Şubat 2020 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden görüntülenebilecek.

86. DÖNEM ÖGG SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

Özel Güvenlik 86. Temel Eğitim ve 62. Yenileme Eğitimi Sınavı soru ve cevaplar açıklandı.

SINAV SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Memurlar Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? 86. Dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri