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JGK astsubay ve subay başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

muvazzaf/ ilanı yayımlandı. 3.550 astsubay alımı ilanının yayımlanmasının ardından başvuru koşullar ve başvuruya dair detaylar merak konusu oldu. Bu kapsamda JGK astsubay başvurusu nasıl ve nereden yapılır sorusu hakkında araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay alımı başvuru şartlarını araştırmaya devam ediyor. 21 Şubat tarihine kadar alınmaya devam edecek. Peki Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay alımı başvuru şartları neler?

  • Memurlar
  • 20.02.2020 12:14
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  • Son Güncelleme: 20.02.2020 12:16
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JGK astsubay ve subay başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından muvazzaf/sözleşmeli astsubay alımı yapılacağı belirtildi. Başvuru hakkında detayları merak eden vatandaşlar konu hakkında yapılan açıklamayı öğrenmek istiyor. Komutanlık bünyesinde 2.427 erkek Jandarma, 342 Kadın, Personel olarak 126, İkmal olarak 72, Maliye 13, Uçak/Helikopter Teknisyeni 40, İstihkam 52, Bakım 120, Muharebe 120 ve Sağlık(Muvazzaf) 60 olmak üzere toplamda 3.550 astsubay alımı yapacak. Peki, JGK astsubay başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar

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