Jandarma Genel Komutanlığı muvazzaf/sözleşmeli astsubay alımı ilanı yayımlandı. 3.550 astsubay alımı ilanının yayımlanmasının ardından başvuru koşullar ve başvuruya dair detaylar merak konusu oldu. Bu kapsamda JGK astsubay başvurusu nasıl ve nereden yapılır sorusu hakkında araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay alımı başvuru şartlarını araştırmaya devam ediyor. 21 Şubat tarihine kadar alınmaya devam edecek. Peki Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay alımı başvuru şartları neler?

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