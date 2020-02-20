Bugünkü
Takvim

aracılığıyla alınacak! İŞKUR personel alımı başvuru şartları neler?

aracılığıyla 570 ve detayları takvim.com.tr'de. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlarda bayramın dördüncü günü de personel alımları devam etmektedir. Buna göre toplamda alımı yapılacak olup adaylar farklı illerde edilecektir. Aynı zamanda İŞKUR üzerinden büro işçisi, büro yönetimi gibi diğer meslek alanlarında da alımlar yapılacaktır. Kısaca çalıştığı büronun niteliğine ve büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilen çeşitli büro işlerini yapan kişiye büro memuru denmektedir. ’nin farklı illerinden farklı kurumlar tarafından istihdam edilecek olup ilana göre ilgili şartları sağlayan adaylar İŞKUR üzerinden başvuru yapmaktadır

  • Memurlar
  • 20.02.2020 16:17
  •  - 
  • Son Güncelleme: 20.02.2020 16:37
ABONE OL
İŞKUR aracılığıyla 570 büro memuru alınacak!

2020 yılında özel sektörde çalıştırılmak üzere İŞKUR üzerinden 570 büro elemanı alımı gerçekleştiriyor. Alımlarla ilgili başvuru koşulları ve detaylar için haberimizi inceleyiniz. İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İŞKUR bürolarına gitme vaktiniz bulunmuyor ya da daha kolay bir şekilde İŞKUR kaydınızı yaptırmak istiyorsanız İŞKUR "İnternet Şubesi" size yardımcı oluyor.


DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Memurlar İŞKUR aracılığıyla 570 büro memuru alınacak! İŞKUR personel alımı başvuru şartları neler?
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri