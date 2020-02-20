Türkiye İş Kurumu üzerinden kamu kurumları ile özel firmalara personel alımları devam ediyor. Yeni açıklanan ilana göre 2 farklı ilanda Noter Katibi alımı yapılacak. Başvurular ise İŞKUR aracılığı ile yapılacak. Eğitim şartları lise ile önlisans mezunu olmak.. Katip diğer adı ile zabıt katibi, mahkemelerde gerçekleşen davalarda, idari duruşmalarda ve diğer resmi kurumlarda yürütülen yasal işlemlerde kayda geçirilmesi gereken ifadelerin birebir transkriptini kaleme alır.



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