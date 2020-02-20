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En az lise mezunu! üzerinden katip alımı yapılacak!

Noterlere yapılacak personel alımı için iş ilanları resmi adresi üzerinden yayımlandı. Türkiye İş Kurumu üzerinden açıklanan kamu ile özel firmalara personel ları tüm hızıyla devam ediyor. Buna göre Türkiye Noterler Birliğine bağlı olarak görevlerini sürdüren ülke genelindeki Noterlere Büro personeli ile katip alımları yapılacak. İki farklı ilanda başvuru eğitim şartları ve diğer şartlar belli oldu. Genel büro memuru noter katibi iş ilalarından bir tanesi ilinde diğer ise iline olacak. 5409902 numaralı ilana göre Gaziantep 12. Noterinde katip olarak yetiştirilmek üzere daha önce 10 parmak eğitimi almış olanlar arasından personel istihdamı yapılacak.

  • Memurlar
  • 20.02.2020 16:48
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  • Son Güncelleme: 20.02.2020 16:50
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En az lise mezunu! İŞKUR üzerinden katip alımı yapılacak!

Türkiye İş Kurumu üzerinden kamu kurumları ile özel firmalara personel alımları devam ediyor. Yeni açıklanan ilana göre 2 farklı ilanda Noter Katibi alımı yapılacak. Başvurular ise İŞKUR aracılığı ile yapılacak. Eğitim şartları lise ile önlisans mezunu olmak.. Katip diğer adı ile zabıt katibi, mahkemelerde gerçekleşen davalarda, idari duruşmalarda ve diğer resmi kurumlarda yürütülen yasal işlemlerde kayda geçirilmesi gereken ifadelerin birebir transkriptini kaleme alır.


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