Almanya işçi alımı şartları ve işçi alımı başvuru kadroları oldukça merak ediliyor. Almanya AB ülkeleri dışından da nitelikli çalışanlara kapılarını açacak. Yeni iş gücü yasası kapsamında dil şartında istisnalar ve iş bulma vizesi gibi imkanlar sunuluyor. Avrupa Birliği (AB) dışından kalifiye iş gücünün Almanya'ya gelişini kolaylaştırmayı hedefleyen "Nitelikli İş Gücü Göç Yasası" 1 Mart 2020'de yürürlüğe girecek. Alınan kararlar gereği Almanya'da Dışişleri Bakanlığı bünyesinde özel bir birim görevlendirilecek. Bu birim üzerinden nitelikli göçmen alımı süreci hızlandırılacak

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