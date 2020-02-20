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Büyük müjde en az 12 bin TL maaş ile işçi alınıyor

işçi alımı yapıyor. Bu bağlamda Almanya işçi alımı başvuru şartları merak ediliyor. Almanya'ya gidecek olan vatandaşlar sigortalı olarak en az asgari ücret kazancı ile çalışacak. Almanya'da mevcut asgari ücret olarak biliniyor. Almanya'da çalışacak bir Türk personelin TL olarak kazancı 12 bin TL'ye tekül ediyor. Kur arttıkça TL karşılığı da artıyor. Bu anlamda Almanya ülkeleri dışında nitelikli çalışanlara kapılarını açacak. Yeni istihdam planında dil şartında istisnalar ve si gibi imkanlar sunulacak. İşte Almanya işçi alımı başvuru şartları ve kadrolar hakkında detaylar takvim.com.tr'de

  • Memurlar
  • 20.02.2020 09:42
  •  - 
  • Son Güncelleme: 20.02.2020 09:50
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Büyük müjde en az 12 bin TL maaş ile işçi alınıyor

Almanya işçi alımı şartları ve işçi alımı başvuru kadroları oldukça merak ediliyor. Almanya AB ülkeleri dışından da nitelikli çalışanlara kapılarını açacak. Yeni iş gücü yasası kapsamında dil şartında istisnalar ve iş bulma vizesi gibi imkanlar sunuluyor. Avrupa Birliği (AB) dışından kalifiye iş gücünün Almanya'ya gelişini kolaylaştırmayı hedefleyen "Nitelikli İş Gücü Göç Yasası" 1 Mart 2020'de yürürlüğe girecek. Alınan kararlar gereği Almanya'da Dışişleri Bakanlığı bünyesinde özel bir birim görevlendirilecek. Bu birim üzerinden nitelikli göçmen alımı süreci hızlandırılacak

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