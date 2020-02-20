26. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 8 Kasım - 10 Aralık 2019 tarihleri arasında uygulanan POMEM mülakatlarının sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Mülakatların tamamlanmasının ardından iki ay geçti. Polis Akademisi'nin resmi internet sitesine akın eden adaylar, sonuçların tarihini sorguluyor. Peki, 26. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM polis alımı ne zaman? İşte detaylar...

26. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

26. Dönem POMEM mülakatlarına katılan adaylar sonuçlara kilitlendi. Ancak sonuçların hangi tarihte açıklanacağı yönünde resmi bir açıklama yapılmadı.

POMEM mülakat sonuçları için tarihi belli olduğundahaberimizin içeriğinde yer alacak.