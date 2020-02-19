Türkiye İş Kurumu'ndan alınan son dakika bilgilerine göre mezuniyet şartı olmadan TYP kapsamında personel alımı yapılacağına yer verildi. TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır. 27.09.2017'de, 01.01.2018'den itibaren başlangıçta sözleşmede belirlenen TYP süresinin sonradan uzatılamayacağına dair hüküm getirilmiştir. On binden fazla personel alımı için yayımlanacak ilanlar açıklanır açıklanmaz takvim.com.tr'de. Temizlik personeli, işçi, beden işçisi, çevre personeli gibi kadrolara yapılan personel alımı tüm şehirlere yapılacak.

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