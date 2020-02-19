Türkiye İş Kurumu (İşkur), işverenden gelen talep doğrultusunda günlük olarak açık iş sayısını açıklıyor. Dünkü verilere göre; Türkiye genelinde işveren, İşkur üzerinden yaklaşık 50 bin eleman arıyor. İŞKUR üzerindeki alımlar Türkiye geneli 81 şehirde yapılacak. Bu kapsamda başvuru şartlarını taşıyan herkes başvuru yapabilecekler. Adaylar başvurularını İŞKUR resmi imnternet adresi olan https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx üzerinden gerçekleştirebilirler. Ayrıca İşkur, herhangi bir vasfı olmayan kişileri meslek sahibi yapabilmek için ücretsiz 'mesleki eğitim kursları' düzenliyor. Üstelik meslek öğrenen işçilere günlük 77 lira ile 85 lira harçlık veriyor.

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