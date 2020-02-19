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Harçlıklarda artış yapıldı! İşbaşı programı başvuru nasıl yapılır? 44 ile 100 TL arası ödeme fırsatı...

her ay iş arayanlara sunduğu fırsatlarla istihdama büyük fırsat sunuyor. İŞKUR'un '' aracılığıyla gençler hem mesleklerinde tecrübe kazanıyor. Ayrıca eğitim dönemi boyunca harçlık alıyor. 2020 yılıyla birlikte programlara katılacak kişilere ödenecek harçlık artırıldı. Yeni yılla birlikte programlara katılacak kişilere ödenecek harçlık artırıldı. Başvuru yapmak isteyen gençler bu kapsamda İŞKUR işbaşı programı başvuru nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. İşte şartları ve detayları

  • Memurlar
  • 19.02.2020 18:52
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  • Son Güncelleme: 19.02.2020 18:52
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Harçlıklarda artış! İşbaşı programı başvuru nasıl yapılır?

İşbaşı programı hakkındaki detaylar gençler tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Son olarak yapılan açıklamaya göre işbaşı eğitim programlarına katılacak gençlerin harçlıkları günlük 89,4 liraya yükselirken, bilişim sektörü için bu tutar 100 lira oldu. Gençler seçtikleri programa göre ayda 2 bin 600 liraya harçlık alabilecek. Başvuru yapmak isteyenler başvuruya dair detayları, karşılanabilecek giderleri ve katılım şartları hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte detaylar

İŞKUR İŞBAŞI PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
15 yaşını tamamlamış olmak,
İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,
Emekli olmamak,
Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,
Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak,
İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,

Yukarıdaki şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilirler.

Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilirler.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINDA KARŞILANABİLECEK GİDERLER

Katılımcı zaruri gideri (Günlük 89,4 TL, öğrenciler için 67,05, işsizlik ödeneği alanlar için 44,7 TL)
İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Primi
Genel Sağlık Sigortası Prim Giderleri

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