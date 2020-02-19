Sivas Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre belirtilen boş kadrolara atama yoluyla itfaiye eri alımı yapılacaktır. Sivas Belediye Başkanlığı'nın itfaiye eri kadrosu için yapılacak başvurularda hem genel şartlara hem de iş pozisyonuna göre özel şartlara uygunluk gösterilmesi gerekir.

ALIM ŞARTLARI VE BAŞVURU SÜRECİ İÇİN TIKLAYINIZ!

Adayların 16.03.2020- 20.03.2020 tarihleri arasında Cuma günü saat 17.00'ye kadar başvurularını tamamlaması gerekir. Başvuru sırasında adayların iş talep formu, diploma veya mezuniyet belgesi, nüfus cüzdanı, varsa denklik belgesi, C sınıfı sürücü belgesi, KPSS sonuç belgesi, görevini devamlı olmak kaydıyla yapmaya engel bir durum olmadığına dair beyan ve 2 adet biyometrik fotoğraf ile müracaat etmeleri şarttır.

İtfaiye Eri Alımı İçin Geçerli Olan Genel Başvuru Şartları Nelerdir?

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartlara sahip olmaları gerekir:

• Türk vatandaşı olmak.

• Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

• Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

• Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ya da ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

• İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

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