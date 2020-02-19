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Bekçi 2020 alımı başladı mı? Yeni yılda ne zaman, hangi tarihte? Genel başvuru şartları...

Bekçi 2020 alımı başladı mı? Yeni yılda yapılacak olan başvuru tarihleri bekçi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. 2019 1. ve 2. dönem kapsamında bekçi alımları tamamlandı. ları için heyecan sürerken alımlara dair Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan açıklama beklenmeye başladı. Bu kapsamda Yeni yılda bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte sorusu hakkındaki araştırmalarda yoğunluk yaşanıyor. İşte merak edilen detaylar

  • Memurlar
  • 19.02.2020 18:00
  •  - 
  • Son Güncelleme: 19.02.2020 18:00
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Yeni yılda bekçi alımı ne zaman yapılacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bekçi alımları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İlk defa başvuru yapacak olan adaylar bekçi alımı başvuru şartlarını, başvuru hakkındaki detayları ve sınav bilgilerini öğrenmek için araştırma yapıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan açıklama için heyecan devam ediyor. Peki, Yeni yılda bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte? İşte detaylar...

2020 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 yılı bekçi alımına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Söz konusu alımlar hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.

2019 yılında 8 bin 242 bekçi alımı gerçekleştiren EGM, bu sene binlerce bekçi alımı daha yapacak.

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