Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bekçi alımları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İlk defa başvuru yapacak olan adaylar bekçi alımı başvuru şartlarını, başvuru hakkındaki detayları ve sınav bilgilerini öğrenmek için araştırma yapıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan açıklama için heyecan devam ediyor. Peki, Yeni yılda bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte? İşte detaylar...

2020 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 yılı bekçi alımına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Söz konusu alımlar hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.

2019 yılında 8 bin 242 bekçi alımı gerçekleştiren EGM, bu sene binlerce bekçi alımı daha yapacak.