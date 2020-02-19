Başvuru tarihi bekleniyor! 27. Dönem POMEM alımı ne zaman? 2020 EGM POMEM genel başvuru şartları...

POMEM bünyesinde yapılacak olan alımlar için duyuru heyecanla beklenmeye başlandı. Polis Akademisi Başkanlığı, POMEM 27. dönem alımları için yapılacak beklenirken adaylar konu hakkında arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Özellikle 27. Dönem POMEM alımı ne zaman yapılacak sorusu hakkında araştırmalarda artış yaşanıyor. İşte 2020 EGM POMEM genel başvuru şartları

27. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

27. dönem POMEM başvuru tarihleri henüz Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) tarafından açıklanmadı. Tarihler duyurulduğu zaman haberimizde yer alacak.