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  • 19.02.2020 13:16
  • Son Güncelleme: 19.02.2020 13:20

Jandarma'ya en 4000 personel alımı yapılacak

2020 yılında Jandarma'ya en 4000 personel alımı yapılacak. Bu bağlamda asker olmak isteyenler ilanları ve alım şartlarını yakından takip ediyorlar. Lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar arasından yapılan kolluk kuvveti personeli alımında başvurular devam ediyor. Başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Jandarma'ya en az lise mezunu 4000 personel alımı yapılacak

Jandarma'ya en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacak. Subay ve astsubay ile öğrenci alımında başvuru detayları haberimizin devamında. İşte detaylar ve jandarma alımı. İlk ilanda Jandarma Genel Komutanlığı astsubay alımı yapacağını duyurdu. En az ön lisans mezunu adaylar arasından yapılan astsubay alımında sayı 3550 olarak açıklandı. 3 bin 550 astsubay alımı için başvurular 21 Şubat 2020 gününe kadar alınacak. Subay olarak görev almak isteyenlerin taşımaları gereken şartlardan biri de güvenlik soruşturmalarından temiz çıkmaları gerekliliğidir. Astsubay olmak için liseyi bitirebilir, üniversite sınavına girebilir ve astsubaylık için istenilen baraj puanını alırsanız Astsubaylık Meslek Yüksek Okuluna girerek 2 senenin sonunda astsubay olarak göreve başlayabilir.

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