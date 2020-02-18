TÜBİTAK tarafından personel alımı yapılacağı açıklandı. Resmi Gazete üzerinden yayımlanan ilanla birlikte başvuru şartları, başvuru detayları ve alım yapılacak kadro duyuruldu. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK) sağlık personel alımı ilanı, başvuru yapacaklar tarafından araştırılıyor. Peki, TÜBİTAK ilan genel başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

SAĞLIK PERSONELİ ALIMI YAPILACAK

TÜBİTAK tarafından duyurulan personel alım ilanında sağlık personeli olarak hemşire sağlık personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Oersonel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları ve detayları da paylaşıldı.