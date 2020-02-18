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  • 18.02.2020 19:22
  • Son Güncelleme: 18.02.2020 19:22

sağlık personeli alımı ilanı yayımlandı! TÜBİTAK ilan genel başvuru şartları nelerdir?

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı () tarafından sağlık personeli alımı ilanı yayımlandı. İlanın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte başvuru şartları ve başvuru hakkındaki diğer detaylar netlik kazandı. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru tarihleri de ilanda duyuruldu. Peki, alımı başvuru şartları nelerdir? İşte TÜBİTAK ilanı hakkında merak edilen bilgiler...

TÜBİTAK sağlık personeli alımı ilanı yayımlandı!

TÜBİTAK tarafından personel alımı yapılacağı açıklandı. Resmi Gazete üzerinden yayımlanan ilanla birlikte başvuru şartları, başvuru detayları ve alım yapılacak kadro duyuruldu. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK) sağlık personel alımı ilanı, başvuru yapacaklar tarafından araştırılıyor. Peki, TÜBİTAK ilan genel başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

SAĞLIK PERSONELİ ALIMI YAPILACAK

TÜBİTAK tarafından duyurulan personel alım ilanında sağlık personeli olarak hemşire sağlık personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Oersonel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları ve detayları da paylaşıldı.

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