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  • 18.02.2020 17:10
  • Son Güncelleme: 18.02.2020 17:15

Son gün yaklaştı! JGK tarafından 3 bin 550 astsubay alımı yapılıyor! Jandarma astsubay başvuru şartları

4 Şubat tarihinde başlayan Jandarma Genel Komutanlığı 3 bin 550 astsubay alımı başvurularında son gün yaklaştı. Henüz başvuru işlemini tamamlamamış olanlar arama motorlarında JGK 3 bin 550 astsubay alımı hakkında bilgi edinmek istiyor. Komutanlık bünyesinde muvazzaf/sözleşmeli alımının açıklanmasıyla birlikte başvuru şartları, başvurunun nasıl ve nereden yapılacağı belli oldu. Peki, JGK astsubay başvuru şartları nelerdir? İşte ilanda yer alan bilgiler

JGK 3 bin 550 astsubay alımı yapıyor!

Yakın bir süreçte Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 3 bin 550 muvazzaf/sözleşmeli astsubay alımı yapılacağı duyurulmuştu. 4 Şubat 2020 günü başlayan başvurular 21 Şubat 2020 günü sona erecek. Bu kapsamda adayların gündeminde Jandarma 2020 sözleşmeli/muvazzaf astsubay başvuru şartları nelerdir sorusu yer alıyor.

BAŞVURULAR NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b. Adayların "Başvuru Kılavuzunun" tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması
gerekmektedir.

c. Başvurular; 04 Şubat 2020 günü başlayıp, 21 Şubat 2020 günü saat 16:00'da sona erecektir.

ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'ne e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

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