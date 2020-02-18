Son gün yaklaştı! JGK tarafından 3 bin 550 astsubay alımı yapılıyor! Jandarma astsubay başvuru şartları

Yakın bir süreçte Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 3 bin 550 muvazzaf/sözleşmeli astsubay alımı yapılacağı duyurulmuştu. 4 Şubat 2020 günü başlayan başvurular 21 Şubat 2020 günü sona erecek. Bu kapsamda adayların gündeminde Jandarma 2020 sözleşmeli/muvazzaf astsubay başvuru şartları nelerdir sorusu yer alıyor.

BAŞVURULAR NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b. Adayların "Başvuru Kılavuzunun" tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması

gerekmektedir.

c. Başvurular; 04 Şubat 2020 günü başlayıp, 21 Şubat 2020 günü saat 16:00'da sona erecektir.

ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'ne e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.