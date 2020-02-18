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  • 18.02.2020 17:22
  • Son Güncelleme: 18.02.2020 17:22

3 bin 476 sağlık teknikeri alıyor! Sağlık teknikeri genel başvuru şartları nelerdir?

Geçtiğimiz hafta tarafından 8 bin 844 personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Sağlıkla ilgili bölümlerden mezun olan binlerce kişi ilanda yer alan bilgileri ve alım yapılacak kadroları öğrenmek istiyor. Bu kapsamda şimdilerde Sağlık Bakanlığı 3 bin 476 sağlık teknisyeni alımı başvuruları hakkındaki detaylar araştırılıyor. Peki, sağlık teknikeri genel başvuru şartları nelerdir? İşte ilan hakkında merak edilen bilgiler...

Sağlık Bakanlığı 3 bin 476 sağlık teknikeri alıyor!

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda yer alan bilgilere göre 3 bin 476 sağlık teknikeri alımı yapılacak. Ayrıca Sağlık Bakanlığı 3 bin 762'si hemşire, bin 91'i ebe olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında personel istihdamı sağlayacak. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı bilgileri

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yapılan açıklamaya göre, 8 bin 844 personel alımına ilişkin başvurular, 14-20 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacak. Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir.

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