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  • 19.02.2020 10:25
  • Son Güncelleme: 19.02.2020 10:25

60 puan ve KPSS şartsız alımları... 19 Şubat İŞKUR alım ilanları başvuru şartları nedir?

19 Şubat 2020 tarihi ile kamuya İş Kurumu personel alımı ilanları yayımlandı. Farklı kurumlar ile veya KPSS olmadan personel alacak. aracılığı ile alımlar, Normal, Engelli, Eski Hükümlü veya TMY kapsamında yapılacak olup aşağıdaki nitelikler aranacak. İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur. Faaliyet süresi boyunca Türkiye'de milyonlarca istihdamı sağlayan İŞKUR, istihdam en önemli kurumlardan birisi haline gelmiştir.

19 Şubat İŞKUR kamu personeli alım ilanları başvuru şartları nedir?

19 Şubat Çarşamba gününde de İŞKUR personel alımları tüm hızı ile devam ediyor. Binlerce vatandaş için iş kapısı olan İŞKUR her gün yeni ilanlar ekliyor. İŞKUR haftanın kamu personeli alımı ilanlarını duyurdu. Yayımlanan kamu grubu personel alımı ilanlarına göre kamuya KPSS siz personel alımı ve KPSS 60 Puan ile personel alımı yapılacak. Bu kapsamda KPSS puanı ile alımlar adayların ÖSYM tarafından yapılan 2019 veya 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı puanları esas alınarak yapılacaktır. Peki hangi kurumlar memur personel alacak ve adaylardan aranan şartlar nedir? İşte İŞKUR KPSS 60 puan ve KPSS şartsız alımları...

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