19 Şubat Çarşamba gününde de İŞKUR personel alımları tüm hızı ile devam ediyor. Binlerce vatandaş için iş kapısı olan İŞKUR her gün yeni ilanlar ekliyor. İŞKUR haftanın kamu personeli alımı ilanlarını duyurdu. Yayımlanan kamu grubu personel alımı ilanlarına göre kamuya KPSS siz personel alımı ve KPSS 60 Puan ile personel alımı yapılacak. Bu kapsamda KPSS puanı ile alımlar adayların ÖSYM tarafından yapılan 2019 veya 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı puanları esas alınarak yapılacaktır. Peki hangi kurumlar memur personel alacak ve adaylardan aranan şartlar nedir? İşte İŞKUR KPSS 60 puan ve KPSS şartsız alımları...

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