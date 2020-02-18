İŞKUR personel alım ilanları vatandaşlar tarafından her gün sorgulanıyor. Bu bağlamda 81 ilde başvurular başlamış durumda. Adaylar başvurularını İŞKUR resmi imnternet adresi olan https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx üzerinden gerçekleştirebilirler. İlgili sayfa üzerinde açlan ekranda İŞKUR üyelik bilgileriniz ile sisteme giriş yaparak başvuru yapabilirsiniz. Özel kuruluşlar tarafından ve Kamu kurumları tarafından verilen ilanlar ile Türkiye Geneli 81 Şehirde alım yapılacak. Alımlar farklı pozisyonlar için yapılacağı belirtildi. İşte 81 ilde pozisyonlar kadrolar takvim.com.tr'de.

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