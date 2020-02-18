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  • 18.02.2020 11:25
  • Son Güncelleme: 18.02.2020 11:25

DİB MBSTS sınavı başvuru nasıl yapılır? 2020 Diyanet MBSTS sınavı ne zaman?

nasıl yapılır? ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2020 DİB MBSTS sınavına başvuru işlemleri başladı. Sınava başvuru yapacak olan adaylar başvuru ile ilgili ayrıntıları araştırıyor. Yayımlanan kılavuz ile birlikte başvuru ile ilgili detaylar belli oldu. Peki, 2020 ? Diyanet MBSTS sınavı ne zaman yapılacak?

DİB MBSTS sınavı başvuru nasıl yapılır?

DİBS MBSTS 2020 başvurusu nasıl yapılır? Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2020-DİB-MBSTS) için başvurular alınıyor. 24 Şubat'ta tamamlanacak olan başvuruların nasıl yapılacağına yönelik sorular gündeme geldi. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile birlikte sınav detayları ve başvuru şartları da belli oldu. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı başvuru nasıl yapılır? DİB MBSTS sınavı ne zaman? İşte cevaplar...

DİB-MBSTS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Sınava başvurular 18-24 Şubat 2020 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru günü ise 05 Mart 2020 olarak belirlendi.

Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin https:/ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirecekler.

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