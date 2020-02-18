DİB MBSTS sınavı başvuru nasıl yapılır? 2020 Diyanet MBSTS sınavı ne zaman?

DİBS MBSTS 2020 başvurusu nasıl yapılır? Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2020-DİB-MBSTS) için başvurular alınıyor. 24 Şubat'ta tamamlanacak olan başvuruların nasıl yapılacağına yönelik sorular gündeme geldi. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile birlikte sınav detayları ve başvuru şartları da belli oldu. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı başvuru nasıl yapılır? DİB MBSTS sınavı ne zaman? İşte cevaplar...

DİB-MBSTS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Sınava başvurular 18-24 Şubat 2020 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru günü ise 05 Mart 2020 olarak belirlendi.

Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin https:/ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirecekler.