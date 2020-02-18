86. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? Özel Güvenlik sonuçları ne zaman açıklanır? Soru ve cevapları... Belirli tarihler aralığında Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı Özel Güvenlik sınavları yapılıyor. Son olarak 9 Şubat tarihinde gerçekleştirilen ÖGG sınavının ardından gözler sınav sonuçlarına çevrildi. Sınavın hemen ardından ise 86. Dönem Temel Eğitim ve 62. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın soruları ve cevapları yayımlandı. Peki, 86. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? Özel Güvenlik sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖGG soru ve cevapları...

86. Özel Güvenlik sınavın sınava katılan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında soru ve cevaplara dair detaylar adaylarla paylaşıldı. Soru ve cevapları tek tek kontrol edenler özellikle şu günlerde 86. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanır sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. İşte ÖGG sınavına dair son detaylar 86. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 86. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları 28 Şubat 2020 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak. 86. DÖNEM ÖGG SINAV SORULARI VE CEVAPLARI Özel Güvenlik 86. Temel Eğitim ve 62. Yenileme Eğitimi Sınavı soru ve cevapları açıklandı. SINAV SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN HABERİN DEVAMI

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