86. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? Özel Güvenlik sonuçları ne zaman açıklanır? Soru ve cevapları...

86. Özel Güvenlik sınavın sınava katılan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında soru ve cevaplara dair detaylar adaylarla paylaşıldı. Soru ve cevapları tek tek kontrol edenler özellikle şu günlerde 86. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanır sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. İşte ÖGG sınavına dair son detaylar
86. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
86. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları 28 Şubat 2020 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak.
86. DÖNEM ÖGG SINAV SORULARI VE CEVAPLARI
Özel Güvenlik 86. Temel Eğitim ve 62. Yenileme Eğitimi Sınavı soru ve cevapları açıklandı.
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