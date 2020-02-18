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  • 19.02.2020 13:01
  • Son Güncelleme: 19.02.2020 13:05

81 ilde pozisyonlar kadrolar! 42 bin kişilik personel alımı ilanları ve başvuru şartları belli oldu!

personel alım ilanları vatandaşlar tarafından her gün sorgulanıyor. Bu bağlamda 81 ilde başvurular başlamış durumda. Adaylar başvurularını İŞKUR resmi imnternet adresi olan https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx üzerinden gerçekleştirebilirler. İlgili sayfa üzerinde açlan ekranda İŞKUR üyelik bilgileriniz ile sisteme giriş yaparak başvuru yapabilirsiniz. Özel kuruluşlar tarafından ve Kamu kurumları tarafından verilen ilanlar ile Geneli 81 Şehirde alım yapılacak. Alımlar farklı pozisyonlar için yapılacağı belirtildi. İşte 81 ilde pozisyonlar kadrolar takvim.com.tr'de.

42 bin kişilik İŞKUR personel alımı ilanları ve başvuru

Türkiye İş Kurumu Türkiye Geneli personel alımı için ilan yayımladı. 42 kişilik boş pozisyon ile personel alınacak. Peki kimler başvuru yapabilir? İşte detaylar. İşverenler ve iş arayanlar İŞKUR kayıt işlemlerini bu şekilde hızlı ve kolay şekilde tamamlayabiliyor. Bu şekilde İŞKUR'un Türkiye genelinde sağladığı iş olanaklarından etkin biçimde faydalanabiliyor. Türkiye'de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor.

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