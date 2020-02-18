18 Şubat 2020 tarihi ile kamuya Türkiye İş Kurumu personel alımı ilanları yayımlandı. Farklı kurumlar KPSS ile veya KPSS olmadan personel alacak. İŞKUR aracılığı ile alımlar, Normal, Engelli, Eski Hükümlü veya TMY kapsamında yapılacak olup aşağıdaki nitelikler aranacak. İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur. Faaliyet süresi boyunca Türkiye'de milyonlarca istihdamı sağlayan İŞKUR, istihdam en önemli kurumlardan birisi haline gelmiştir.

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