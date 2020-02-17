Bugün emekli olsam kaç para maaş alırım? Sorusu milyonlarca çalışan tarafından merak ediliyor. Bunun için SGK'nın sorgulama araçları mevcuttur. Bu anlamda 4A, 4B ve 4C'li emekliler için hesaplama yöntemini takvim.com.tr'de sunuyoruz. Bugün emekli olurlarsa ne kadar emekli maaşı alabileceklerini SGK'nın uygulaması sayesinde kendileri hesaplayabiliyor. Emekli maaşınız çalışmış olduğunuz süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere nazaran hesaplanmakta. Eğer emekliliğiniz için şimdiden planlamalar yapıyorsanız, ne zaman emekli olacağınızı önceden bilmediğinizde/hesaplamanızda fayda var.

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