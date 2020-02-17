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  • 18.02.2020 09:17
  • Son Güncelleme: 18.02.2020 09:17

, SSK ve Bağkur'lu 4A, 4B, 4C'li emekli olur? Bugün emekli olsam kaç para maaş alırım?

Emekli olunca ne kadar maaş alırım araştırması çalışan vatandaşların gündeminde. Şu an emekli olsam kaç para emekli maaşı bağlar ? Kaç yaşımda emekli olurum? Emeklilik maaşı nasıl hesaplanır? Emekli maaşı hesaplamasında dikkate alınan bilgiler nelerdir? Emekli maaşı hesaplama 4A yani eski ismiyle SSK için e-SGK sistemi üzerinden yapılabilmektedir. Yeni ismiyle 4B, eski ismiyle BAĞ-KUR olan sosyal güvenlik statüsü için emekli maaşı hesaplama işlemleri online olarak E-Devlet sistemi üzerinden yapılabilmektedir. 01.01.2016 tarihinden sonra işe giren ve SSK başlangıcı yaptıran erkek çalışanlar, emekli olmak için en az 61 yaşını tamamlamak zorundadır.

Bugün emekli olsam kaç para maaş alırım?

Bugün emekli olsam kaç para maaş alırım? Sorusu milyonlarca çalışan tarafından merak ediliyor. Bunun için SGK'nın sorgulama araçları mevcuttur. Bu anlamda 4A, 4B ve 4C'li emekliler için hesaplama yöntemini takvim.com.tr'de sunuyoruz. Bugün emekli olurlarsa ne kadar emekli maaşı alabileceklerini SGK'nın uygulaması sayesinde kendileri hesaplayabiliyor. Emekli maaşınız çalışmış olduğunuz süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere nazaran hesaplanmakta. Eğer emekliliğiniz için şimdiden planlamalar yapıyorsanız, ne zaman emekli olacağınızı önceden bilmediğinizde/hesaplamanızda fayda var.

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