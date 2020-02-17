İŞKUR aracılığı ile 07-29 Şubat 2020 tarihleri arasında 74 şehirde vasıflı-vasıfsız 7200 beden işçisi ve 1700 temizlik personeli olmak üzere toplam 8 bin 900 personel alımı yapılacak! İş başvuruları İŞKUR il-ilçe şube müdürlüklerinden veya ilan içeriğinde belirtilen link üzerinden online olarak yapılacaktır. Peki, hangi illerde beden işçisi ve temizlik personeli alımı yapılacak? İnternet üzerinden İŞKUR'a üye olmak istemiyorsanız, bulunduğunuz şehirdeki en yakın İŞKUR İl Müdürlüğüne eğitim durumunuzu gösterir bir belge ile kayıt için başvuruda bulunmanız da seçenekler arasındadır. Burada bulunan görevli personel size kayıt işlemleri için yardımcı olacaktır.

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