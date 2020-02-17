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  • 17.02.2020 16:15
  • Son Güncelleme: 17.02.2020 16:31

aracılığı ile 29 Şubat'a kadar 8 bin 900 personel alımı yapılacak!

Şubat ayının artık son haftasına girdiğimiz şu günlerde personel alım ilanları devam ediyor. Bu bağlamda Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) beden işçisi alımı için 2 bin 133, temizlik personeli alımı için ise 581 iş ilanı yayınladı. İŞKUR üzerinden onlarca şehirden vasıflı-vasıfsız 7200 beden işçisi ve 1700 temizlik personeli alımı yapılacaktır. Başta İstanbul, Ankara, Antalya, Gaziantep, Konya, İzmir, Mersin, Adana, Malatya, Balıkesir, Tekirdağ, Bursa, Aydın, Muğla olmak üzere toplamda 74 şehirden personel alımı gerçekleştirilecektir. İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. Detaylı olarak açıkladık.

İŞKUR aracılığı ile 29 Şubat'a kadar 8 bin 900 personel alımı yapılacak!

İŞKUR aracılığı ile 07-29 Şubat 2020 tarihleri arasında 74 şehirde vasıflı-vasıfsız 7200 beden işçisi ve 1700 temizlik personeli olmak üzere toplam 8 bin 900 personel alımı yapılacak! İş başvuruları İŞKUR il-ilçe şube müdürlüklerinden veya ilan içeriğinde belirtilen link üzerinden online olarak yapılacaktır. Peki, hangi illerde beden işçisi ve temizlik personeli alımı yapılacak? İnternet üzerinden İŞKUR'a üye olmak istemiyorsanız, bulunduğunuz şehirdeki en yakın İŞKUR İl Müdürlüğüne eğitim durumunuzu gösterir bir belge ile kayıt için başvuruda bulunmanız da seçenekler arasındadır. Burada bulunan görevli personel size kayıt işlemleri için yardımcı olacaktır.

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