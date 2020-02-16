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  • 16.02.2020 13:17
  • Son Güncelleme: 16.02.2020 13:17

ve duyuru yayımladı: Farklı şehirlere personel alımı yapılacak

üzerinden ve markete yüzlerce personel alımı olacak. BİM ve A101 marketleri tarafından bir açıklama yayınlandı. Yayımlanan duyuruda en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. Farklı kadrolara yapılan personel alımı için başvuru detayları haberimizde. Sayıları şuanda iki yüz kişilik kontenjana ulaşan istihdam ilanları için adaylar hem personel, kasiyer, reyon görevlisi hem de yönetici unvanı ile marketlerin kendi kariyer platformlarından başvuru ve cv eklentisi yapabiliyor. İşte başvuru şartları bölümler ve kadrolar detaylar takvim.com.tr'de

Bim ve A101 duyuru yayımladı: Farklı şehirlere personel alımı yapılacak

Bim ve A101 marketler tarafından duyuru yayımladı. Yayımlanan duyuruda farklı şehirlerde personel alımı yapılacağına yer verildi. İş ilanları kadroları ve başvuru detayları haberimizde. BİM ve A101 market tarafından yayımlanan personel alımı ilanlarına başvuru yapacak adayların başvuru genel şartlarını taşıması gerekmektedir. İşte başvuru şartları bölümler ve kadrolar detaylar takvim.com.tr'de. İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz (takvim.com.tr) için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz.

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