ŞKUR'un ''kamu iş ilanları'' kategorisinde yayınlanan ilanlara göre, kamu kurum ve kuruluşları farklı tarihler arasında personel alımı yapacak. Personel alımı için bazı ilanlarda adaylardan KPSS 60 ve 70 taban puanı şartı istenirken, bazı kamu iş ilanlarında, adaylardan KPSS şartı istenmemektedir. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresine girmeniz yeterlidir. Memur alımları en az lise, önlisans ve lisans mezunu öğrenim düzeylerinden, nitelikli işçi alımları ise en az ilköğretim ve lise mezunu öğrenim düzeylerinden olacaktır. Her kurum kendi bünyesinde istihdam edecek personel adaylarını yazılı veya sözlü veyahut her iki sınava tabi tutacaktır. Hangi kamu kurumlarının personel alımı yapacağına dair yayınlanan ilanlar aşağıda verilmiştir.

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