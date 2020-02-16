Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 16.02.2020 13:09
  • Son Güncelleme: 16.02.2020 13:09

Gözler duyuruda! Bekçi 2020 alımı başladı mı? ne zaman yapılacak? İşte genel başvuru şartları

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi (PA) tarafından yapılacak olan bekçi ve polis alımı duyuruları on binlerce kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Bekçi olma hayali kuran adaylar 2020 yılının gelmesiyle birlikte "Bekçi 2020 alımı başladı mı?" sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda on binlerce kişinin gündeminde " ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı yer alıyor. Peki, bekçi alımı genel başvuru şartları nelerdir? İşte bekçi alımına dair bilinmesi gerekenler

Bekçi alımı ne zaman yapılacak?

Bekçi alımlarına dair detaylar şu sıralar on binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Bekçi olmak isteyenler özellikle yeni yılın gelmesinin ardından alım tarihleri hakkında araştırmalara başladı. İlk defa başvuru yapacak olan adaylar ise genel başvuru şartlarını ve başvuru tarihlerini öğrenmek istiyor. Gözler Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, 2020 Bekçi alımı ne zaman yapılacak? İşte genel başvuru şartları

2020 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 yılı bekçi alımına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Söz konusu alımlar hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.

2019 yılında 8 bin 242 bekçi alımı gerçekleştiren EGM, bu sene binlerce bekçi alımı daha yapacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Memurlar Gözler duyuruda! Bekçi 2020 alımı başladı mı? Bekçi alımı ne zaman yapılacak? İşte genel başvuru şartları
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri