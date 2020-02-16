Bekçi alımlarına dair detaylar şu sıralar on binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Bekçi olmak isteyenler özellikle yeni yılın gelmesinin ardından alım tarihleri hakkında araştırmalara başladı. İlk defa başvuru yapacak olan adaylar ise genel başvuru şartlarını ve başvuru tarihlerini öğrenmek istiyor. Gözler Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, 2020 Bekçi alımı ne zaman yapılacak? İşte genel başvuru şartları

2020 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 yılı bekçi alımına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Söz konusu alımlar hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.

2019 yılında 8 bin 242 bekçi alımı gerçekleştiren EGM, bu sene binlerce bekçi alımı daha yapacak.