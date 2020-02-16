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  • 16.02.2020 14:50
  • Son Güncelleme: 16.02.2020 14:50

Binlerce ilan duyuruldu! Şubat ayı güncel işçi alımı ilanları nelerdir? Hangi alanlara alım yapılacak?

işsizlik oranını düşürmek ve istihdamın artırılması amacıyla her gün iş arayanlar için yeni ilanlar yayımlamaya devam ediyor. Çeşitli tarihler aralığında resmi internet sitesinden binlerce ilan duyuran kurum iş arayan binlerce kişinin iş bulmasını kolaylaştırıyor. Kurum tarafından yayımlanan ilanlara kişiler rahatlıkla ulaşıp başvuru yapabiliyor, kendi sektörüyle ilgili alanlarda kolaylıkla detaylara ulaşabiliyor. İŞKUR üzerinden Şubat ayında binlerce işçi alımı ilanı duyuruldu. İş arayışı olanlar bu kapsamda Şubat ayı hakkında araştırma yapıyor. Peki, İŞKUR üzerinden hangi alanlara alım yapılacak? İşte detaylar

Şubat ayı İŞKUR güncel işçi alımı ilanları nelerdir?

İŞKUR üzerinden yayımlanan güncel ilanlar aracılığıyla Türkiye genelinde binlerce kurum personel ve işçi alımları gerçekleştiriyor. İstihdama her yıl büyük katkı sunan kurum iş arayanlar için binlerce yeni ilan daha yayımladı. Güncel işçi alımı ilanları takip eden vatandaşlar başvuru şartlarını ve başvuru hakkındaki diğer detayları merak ediyor. Peki, Şubat ayı İŞKUR güncel işçi alımı ilanları nelerdir? Hangi alanlara alım yapılacak? İşte ilanlar hakkında detaylar

İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI

Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; kasiyer, danışma, büro memuru, güvenlik ve bekçi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

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İŞKUR DANIŞMA MEMURU ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR BÜRO MEMURU ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR GÜVENLİK ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR BEKÇİ ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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