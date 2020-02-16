İŞKUR üzerinden yayımlanan güncel ilanlar aracılığıyla Türkiye genelinde binlerce kurum personel ve işçi alımları gerçekleştiriyor. İstihdama her yıl büyük katkı sunan kurum iş arayanlar için binlerce yeni ilan daha yayımladı. Güncel işçi alımı ilanları takip eden vatandaşlar başvuru şartlarını ve başvuru hakkındaki diğer detayları merak ediyor. Peki, Şubat ayı İŞKUR güncel işçi alımı ilanları nelerdir? Hangi alanlara alım yapılacak? İşte ilanlar hakkında detaylar

İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI

Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; kasiyer, danışma, büro memuru, güvenlik ve bekçi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

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