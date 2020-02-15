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  • 15.02.2020 19:42
  • Son Güncelleme: 15.02.2020 19:42

TÜBİTAK tarafından bazı alanlara personel alımı yapılacak! başvuru şartları nedir?

Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) tarafından personel alımı yapılacağı duyuruldu. Resmi Gazete'de ilanın yayımlanmasıyla birlikte TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) Teknoloji Transferi ve Sanayileştirme Başkan Yardımcılığı (TTSBY) bünyesinde görev yapmak üzere 6 teknisyen, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde görev yapmak üzere 5 koruma alımı yapılacak. Peki, başvuru şartları nedir?

TÜBİTAK tarafından bazı alanlara personel alımı yapılacak!

TÜBİTAK kısa bir süreçte yapılan duyuruda kurumda 11 personel alımı istihdamı gerçekleştirilecek. TÜBİTAK personel alımı ilanıyla birlikte başvuru şartları, başvuru bilgileri ve hangi alanlara alım yapılacağı araştırılıyor. Başvuru yapmayı düşünen adaylar TÜBİTAK personel alımı başvuru şartlarını öğrenmek istiyor.

6 TEKNİSYEN ALINACAK

Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) Teknoloji Transferi ve Sanayileştirme Başkan Yardımcılığı (TTSBY) bünyesinde görev yapmak üzere 6 teknisyen alınacak. Alım için başvurular 2 Mart'a kadar yapılacak.

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