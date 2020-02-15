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  • 15.02.2020 16:02
  • Son Güncelleme: 15.02.2020 16:02

Sağlık Bakanlığı hemşire, ebe ve sağlık teknisyeni alımı yapıyor! İlan başvuru şartları nelerdir?

Sağlık Bakanlığı tarafından bu hafta içerisinde hemşire, ebe ve sağlık teknisyeni gibi birçok alanda personel alımı yapılacağını duyurdu. Ayrıca psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında istihdam edilecek. Peki, başvuru şartları nelerdir? İşte merak edilen detaylar

Sağlık Bakanlığı binlerce personel alımı yapıyor!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 8 bin 844 personel alımı yapılacağını belirtti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamanın ardından sağlıkla ilgili bölümlerden mezun olan vatandaşlar Sağlık Bakanlığı personel alımı ve alım yapılacak alanları araştırıyor. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı bilgileri

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?

Yapılan açıklamaya göre, 8 bin 844 personel alımına ilişkin başvurular, 14-20 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacak. Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir.

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