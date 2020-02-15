Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 86. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuç tarihi sınava giren adaylar tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. 9 Şubat tarihinde gerçekleştirilen 86. Dönem Temel Eğitim ve 62. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın soruları ve cevapları yayımlandı. Peki, 86. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte 86. ÖGG sınav soruları ve cevapları
86. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
86. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları 28 Şubat 2020 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak.
86. DÖNEM ÖGG SINAV SORULARI VE CEVAPLARI
Özel Güvenlik 86. Temel Eğitim ve 62. Yenileme Eğitimi Sınavı soru ve cevapları açıklandı.
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