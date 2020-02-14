THY'den gençlere yönelik iş ilanı: THY yeni personel alımı ilanı duyuruldu! Başvuru şartları nelerdir?

THY yeni personel alımı ilanı başvuru şartları nelerdir? Türk Hava Yolları tarafından yeni işçi ve personel alımı ilanları yayımlandı. gençlere yönelik işe alım için ilan yayınladı. 1 Mart 2020 tarihine kadar yayında kalacak olan ilanlara 1 Ocak 1994 ve sonrasında doğanlar, en az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin herhangi bir bölümünde 3. sınıf öğrencisi olduğunu belgeleyenler ilanlara başvurabilecek.

ARANAN KRİTERLER NELERDİR?

T.C. vatandaşı olmak

Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak

01.01.1994 ve sonrasında doğmuş olmak

En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin herhangi bir bölümünde 3.sınıf öğrencisi olmak ve olduğunu belgeleyebilmek

(Bilgisayar Mühendisliği bölümünde öğrenimine devam eden ve yazılım alanında uzmanlaşmak isteyen adaylarımız AIRSTARTER BT ilanımıza başvurabilir.)

100'lük sistemde en az 70, 4'lük sistemde en az 2,72 genel not ortalamasına sahip olmak ve olduğunu belgeleyebilmek

İstanbul ve Ankara'daki ofislerde, haftanın en az 2 günü tam zamanlı olmak üzere, haftada en fazla 30 saat çalışabilmek

İyi derecede İngilizce bilmek (THY A.O. tarafından yapılacak olan İngilizce sınavında başarılı olmak)