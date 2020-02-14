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  • 14.02.2020 16:49
  • Son Güncelleme: 14.02.2020 16:49

THY'den gençlere yönelik iş ilanı: THY yeni personel alımı ilanı duyuruldu! Başvuru şartları nelerdir?

Türk Hava Yolları (THY) yeni işçi alımı ilanı yayımlandı. İlanın yayımlanmasıyla birlikte başvuru şartları ve başvuruya dair diğer detaylar da netlik kazandı. Türk Hava Yolları(THY) gençlere yönelik iki alım ilanını açıkladı. Türk Hava Yolları'nın çeşitli birimlerinde çalıştırılmak üzere duyurduğu ilanlara 1 Mart 2020 tarihine kadar başvuru yapılabilecek. Peki, THY yeni personel alımı ilanı duyuruldu! Başvuru şartları nelerdir? THY'den gençlere yönelik iş ilanı

THY yeni personel alımı ilanı duyuruldu!

THY yeni personel alımı ilanı başvuru şartları nelerdir? Türk Hava Yolları tarafından yeni işçi ve personel alımı ilanları yayımlandı. gençlere yönelik işe alım için ilan yayınladı. 1 Mart 2020 tarihine kadar yayında kalacak olan ilanlara 1 Ocak 1994 ve sonrasında doğanlar, en az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin herhangi bir bölümünde 3. sınıf öğrencisi olduğunu belgeleyenler ilanlara başvurabilecek.

ARANAN KRİTERLER NELERDİR?

T.C. vatandaşı olmak
Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak
01.01.1994 ve sonrasında doğmuş olmak
En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin herhangi bir bölümünde 3.sınıf öğrencisi olmak ve olduğunu belgeleyebilmek
(Bilgisayar Mühendisliği bölümünde öğrenimine devam eden ve yazılım alanında uzmanlaşmak isteyen adaylarımız AIRSTARTER BT ilanımıza başvurabilir.)
100'lük sistemde en az 70, 4'lük sistemde en az 2,72 genel not ortalamasına sahip olmak ve olduğunu belgeleyebilmek
İstanbul ve Ankara'daki ofislerde, haftanın en az 2 günü tam zamanlı olmak üzere, haftada en fazla 30 saat çalışabilmek
İyi derecede İngilizce bilmek (THY A.O. tarafından yapılacak olan İngilizce sınavında başarılı olmak)

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