THY, gençlere yönelik işe alım için ilan yayınladı. Yayınlanan personel alımı ilanında THY personel başvuru şartları belli oldu. Türk Hava Yolları(THY) gençlere yönelik iki alım ilanı yayınladı. İlanlara başvurular başlarken, "AIRSTARTER" adını verdiği program kapsamında THY'nin çeşitli birimlerinde çalıştırılmak üzere verdiği ilanlar 1 Mart 2020 tarihine kadar yayında kalacak.1 Ocak 1994 ve sonrasında doğanlar, en az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin herhangi bir bölümünde 3.sınıf öğrencisi olduğunu belgeleyenler ilanlara başvurabilecek.

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