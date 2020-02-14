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  • 14.02.2020 11:32
  • Son Güncelleme: 14.02.2020 11:37

yayınladı! İşte başvuru şartları

Her geçen gün daha da büyüyen personel kadrosunu arttırmaya devam ediyor. Çalışan sayısı hızla artarken, iş ilanları da yayınlanmaya son sürat devam ediyor. Bugün 354 (yolcu ve kargo) uçaklık filosu ile 50 yurtiçi, 270 uluslararası olmak üzere dünyanın 127 ülkesindeki 319 noktaya uçan THY'nin gençlere yönelik yayınladığı iki ilana başvurular başlarken, ilanların detayları takvim.com.tr'de. Kriterleri taşıyan adayların, ilanlara THY web sitesi üzerinden başvurmaları gerekmektedir. Yukarıdaki şartları taşımayan adayların ve kurumsal web sitesi başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru yapanların başvurusu kabul edilmeyecektir.

THY part time iş ilanları yayınladı! İşte başvuru şartları

THY, gençlere yönelik işe alım için ilan yayınladı. Yayınlanan personel alımı ilanında THY personel başvuru şartları belli oldu. Türk Hava Yolları(THY) gençlere yönelik iki alım ilanı yayınladı. İlanlara başvurular başlarken, "AIRSTARTER" adını verdiği program kapsamında THY'nin çeşitli birimlerinde çalıştırılmak üzere verdiği ilanlar 1 Mart 2020 tarihine kadar yayında kalacak.1 Ocak 1994 ve sonrasında doğanlar, en az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin herhangi bir bölümünde 3.sınıf öğrencisi olduğunu belgeleyenler ilanlara başvurabilecek.

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