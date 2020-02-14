Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 14.02.2020 16:28
  • Son Güncelleme: 14.02.2020 16:28

3 bin 762 hemşire alımı ne zaman? Hemşire alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılacak?

3 bin 762 hemşire alımı, sağlıkla ilgili bölümlerden mezun olanlar tarafından araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından bu hafta içerisinde 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personelinin alınacağı duyuruldu. KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme yapılacak. Bu kapsamda vatandaşlar Sağlık Bakanlığı 3 bin 762 hemşire alımı ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, hemşire alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılacak? İşte detaylar

Sağlık Bakanlığı 3 bin 762 hemşire alımı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2019 yılının son günlerinden bu yana büyük bir merakla bekleniyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu hafta içerisinde Twitter hesabından sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada yer alan bilgilere göre Sağlık Bakanlığı tarafından 3 bin 762 hemşire alımı yapılacak. Bu kapsamda binlerce kişi Sağlık Bakanlığı 3 bin 762 hemşire alımı ne zaman sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen bilgiler

SAĞLIK BAKANLIĞI 3 BİN 762 HEMŞİRE ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylar, tercihlerini 14-20 Şubat 2020 tarihleri arasında yapabilecek. Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Memurlar Sağlık Bakanlığı 3 bin 762 hemşire alımı ne zaman? Hemşire alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılacak?
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri