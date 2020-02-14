Sağlık Bakanlığı personel alımı 2019 yılının son günlerinden bu yana büyük bir merakla bekleniyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu hafta içerisinde Twitter hesabından sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada yer alan bilgilere göre Sağlık Bakanlığı tarafından 3 bin 762 hemşire alımı yapılacak. Bu kapsamda binlerce kişi Sağlık Bakanlığı 3 bin 762 hemşire alımı ne zaman sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen bilgiler

SAĞLIK BAKANLIĞI 3 BİN 762 HEMŞİRE ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylar, tercihlerini 14-20 Şubat 2020 tarihleri arasında yapabilecek. Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir.