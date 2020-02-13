Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 13.02.2020 18:23
  • Son Güncelleme: 13.02.2020 18:23

3 bin 476 sağlık teknisyeni alımı yapacak! Sağlık teknisyeni başvuru şartları nelerdir?

tarafından 8 bin 844 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Sağlık Bakanlığı bin 91 ebe alımı yapacak. Ayrıca Sağlık Bakanlığı 3 bin 762'si hemşire, bin 91'i ebe ve 3 bin 476'sı sağlık teknisyeni-sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında istihdam edilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 3 bin 476 sağlık teknisyeni başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar

Sağlık Bakanlığı 3 bin 476 sağlık teknisyeni alacak!

Sağlık Bakanlığı tarafından 3 bin 476 sağlık teknisyeni alımı yapılacağı duyuruldu. Bir süredir Sağlık Bakanlığı personel alımı binlerce kişinin gündeminde bulunuyordu. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin açıklama yaptı. Bu kapsamda şimdi binlerce kişi Sağlık Bakanlığı 3 bin 476 sağlık teknisyeni alımı başvuruları hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Sağlık Bakanlığı bin 91 ebe alımı başvuru şartları nelerdir? İşte merak edilenler

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?

Yapılan açıklamaya göre, 8 bin 844 personel alımına ilişkin başvurular, 14-20 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacak. Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Memurlar Sağlık Bakanlığı 3 bin 476 sağlık teknisyeni alımı yapacak! Sağlık teknisyeni başvuru şartları nelerdir?
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri