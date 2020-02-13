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  • 13.02.2020 17:51
  • Son Güncelleme: 13.02.2020 17:53

tarafından şartsız yüzlerce güvenlik görevlisi alınacak!

tarafından güvenlik görevlisi alımı yapılacak. şartsız yüzlerce güvenlik görevlisi alımı için ilanları sayfamızda verdik. Bu bağlamda güvenlik görevlisi alımlarda adaylar farklı illerde ve kurumlarda edilecekken başvurulara ve diğer unsurlara ilişkin detaylar şunlardır. 'nin birçok ilinde farklı özel ve kamu kurumlarında istihdam edilecek olan adayların başvurular için öncelikle İŞKUR'a kayıtlı olmaları gerekmektedir. görevlileri sitelerde, hastanelerde, konser, tiyatro gibi çeşitli etkinliklerde, okullarda, bankalarda ve daha çok sayıda yerde çalışma imkanı bulunmaktadır.

İŞKUR tarafından KPSS şartsız yüzlerce güvenlik görevlisi alınacak!

İŞKUR üzerinden Şubat ayı içerisinde 805 adet güvenlik personeli alımı yapılacaktır. Alımlarla ilgili kadro dağılımı ve başvuru koşulları için haberimizi inceleyiniz. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlarda istenilen şartlar başvurulacak kadroya ve ilana göre değişiklik göstermekle birlikte en az öğrenim şartı, tecrübe şartı, kurum ile aynı ilde ikamet etme şartı, ilgili belge ve diğer alım şartlarını sağlamaları istenmektedir. Başvurular İŞKUR üzerinden online olarak yapılmakta olup https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=3048 adresinden ilgili ilanlara ulaşmak da mümkündür.

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