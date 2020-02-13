İŞKUR üzerinden Şubat ayı içerisinde 805 adet güvenlik personeli alımı yapılacaktır. Alımlarla ilgili kadro dağılımı ve başvuru koşulları için haberimizi inceleyiniz. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlarda istenilen şartlar başvurulacak kadroya ve ilana göre değişiklik göstermekle birlikte en az öğrenim şartı, tecrübe şartı, kurum ile aynı ilde ikamet etme şartı, ilgili belge ve diğer alım şartlarını sağlamaları istenmektedir. Başvurular İŞKUR üzerinden online olarak yapılmakta olup https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=3048 adresinden ilgili ilanlara ulaşmak da mümkündür.

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