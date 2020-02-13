İŞKUR tarafından güvenlik görevlisi alımı yapılacak. KPSS şartsız yüzlerce güvenlik görevlisi alımı için ilanları sayfamızda verdik.

Bu bağlamda güvenlik görevlisi alımlarda adaylar farklı illerde ve kurumlarda istihdam edilecekken başvurulara ve diğer unsurlara ilişkin detaylar şunlardır. Türkiye'nin birçok ilinde farklı özel ve kamu kurumlarında istihdam edilecek olan adayların başvurular için öncelikle İŞKUR'a kayıtlı olmaları gerekmektedir. Özel güvenlik görevlileri sitelerde, hastanelerde, konser, tiyatro gibi çeşitli etkinliklerde, okullarda, bankalarda ve daha çok sayıda yerde çalışma imkanı bulunmaktadır.

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