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  • 13.02.2020 17:13
  • Son Güncelleme: 13.02.2020 17:27

aracılığıyla yapacak

çeşitli kurumlara personel alımlarına devam ediyor. Bu bağlamda yapacak. İŞKUR güncel iş ilanlarını dakika dakika takvim.com.tr olarak takip ediyoruz. DSİ bölge müdürlüğü perosnel alımı ilanına başvurular 10 Şubat 2020 tarihinde başlamış olup en geç 14 Şubat 2020 tarihine kadar yapılmış olması gereklidir. Adaylar başvurularını İŞKUR resmi internet adresi üzerinden İş İlan No (00005397146) ile yapılacaktır. İşte DSİ personel alım kadroları ve tüm detayları.

DSİ ilköğretim mezunu personel alımı yapacak

İŞKUR aracılığı ile yayımlanmış olan ilanlara göre Devlet Su İşleri bünyesine personel alımı için ilan yayımladı. Alımlar 19. Bölügüne Müdürlüğüne yapılacak. Türkiye'de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir. İŞKUR kaydını ister online olarak, ister de bulunulan şehirde bulunan İŞKUR şubelerine bireysel başvuruda bulunarak gerçekleştirebilirsiniz.

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