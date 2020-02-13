İŞKUR üzerinden Kamu Personeli alımı ilanları yayımlandı. Farklı kurumlar tarafından farklı pozisyonlarda personel alınacak. İşte yayımlanan ilanlar. Kamu Grubu personel alımı başvuruları sadece İŞKUR üzerinden yapılıyor. Adaylar https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresine giriş yapacak. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir. İŞKUR kaydını ister online olarak, ister de bulunulan şehirde bulunan İŞKUR şubelerine bireysel başvuruda bulunarak gerçekleştirebilirsiniz.

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