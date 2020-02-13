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  • 13.02.2020 17:25
  • Son Güncelleme: 13.02.2020 17:25

13-14 Şubat alım ilanlarını yayımladı!

bu hafta da personel ve memur alımlarına hızla devam ediyor. Bu bağlamda kamuya memur alım ilanları açıklandı. Açıklanan ilanlara göre toplamda 82 kişilik kadro ile alım yapılacak. İŞKUR aracılığı ile yayımlanan ilanlara bakacak olursak, Normal, Engelli, Eski Hükümlü veya TMY kapsamında personel alımı yapılacak. Ayrıca bazı ilanlarda şartı aranmıyorken bazı ilanlarda ise adaylardan KPSS şartı yer almaktadır. İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir kurumudur.

İŞKUR 13-14 Şubat kamuya personel alım ilanlarını yayımladı!

İŞKUR üzerinden Kamu Personeli alımı ilanları yayımlandı. Farklı kurumlar tarafından farklı pozisyonlarda personel alınacak. İşte yayımlanan ilanlar. Kamu Grubu personel alımı başvuruları sadece İŞKUR üzerinden yapılıyor. Adaylar https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresine giriş yapacak. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir. İŞKUR kaydını ister online olarak, ister de bulunulan şehirde bulunan İŞKUR şubelerine bireysel başvuruda bulunarak gerçekleştirebilirsiniz.

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