İŞKUR çeşitli kurumlara personel alımlarına devam ediyor. Bu bağlamda DSİ ilköğretim mezunu personel alımı yapacak. İŞKUR güncel iş ilanlarını dakika dakika takvim.com.tr olarak takip ediyoruz. DSİ bölge müdürlüğü perosnel alımı ilanına başvurular 10 Şubat 2020 tarihinde başlamış olup en geç 14 Şubat 2020 tarihine kadar yapılmış olması gereklidir. Adaylar başvurularını İŞKUR resmi internet adresi üzerinden İş İlan No (00005397146) ile yapılacaktır. İşte DSİ personel alım kadroları ve tüm detayları.
DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.