İŞKUR çeşitli kurumlara personel alımlarına devam ediyor. Bu bağlamda DSİ ilköğretim mezunu personel alımı yapacak. İŞKUR güncel iş ilanlarını dakika dakika takvim.com.tr olarak takip ediyoruz. DSİ bölge müdürlüğü perosnel alımı ilanına başvurular 10 Şubat 2020 tarihinde başlamış olup en geç 14 Şubat 2020 tarihine kadar yapılmış olması gereklidir. Adaylar başvurularını İŞKUR resmi internet adresi üzerinden İş İlan No (00005397146) ile yapılacaktır. İşte DSİ personel alım kadroları ve tüm detayları.

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